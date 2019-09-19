Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1455 очков. В 2019 году сборная России провела шесть игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две победы - над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), а в сентябре победила команды Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0).

ТАСС, 19 сентября. Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Сборная России по футболу вплотную приблизилась к выходу на ЧЕ-2020

В сентябре без потерь. Сборная России по футболу вплотную приблизилась к выходу на ЧЕ-2020

Первое место в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии (1752 очка). На вторую строчку поднялась сборная Франции (1725), на третье место опустилась команда Бразилии (1719).

Соперники россиян по отборочной группе чемпионата Европы занимают следующие позиции: сборная Шотландии располагается на 52-м месте (1415), Кипра - на 92-м (1261), Казахстана - на 116-м (1169), команда Сан-Марино занимает 210-е место (835).

Следующий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет 10 октября в Москве против шотландцев. 13 октября россияне в гостях сыграют с командой Кипра.

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.