Чеферин: УЕФА начинает новый этап сотрудничества с Белорусской федерацией футбола

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начинает новый этап сотрудничества с Белорусской федерацией футбола и готов оказать ей поддержку. Об этом заявил в четверг президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Белорусская федерация футбола и УЕФА действительно очень хорошо сотрудничают, но любое хорошее сотрудничество можно улучшить. У нас хорошие профессиональные отношения с федерацией, мы еще и друзья, что очень важно, - сказал Чеферин. - Я рад видеть, что в Белоруссии спорт получает такую поддержку, особенно рад за футбол, конечно, завтра мы начнем новый этап нашего сотрудничества".

Президент УЕФА отметил, что организация давно оказывает поддержку белорусской стороне, помогая с развитием инфраструктуры, приобретением необходимого спортивного оборудования и инвентаря. "Мы планируем оказать поддержку в плане обучения тренеров. Важно, что есть поддержка министра спорта и его понимание: в футболе прогресс - довольно медленный, нужно начинать с самого маленького возраста и развиваться, нельзя стать чемпионом за один день", - отметил президент УЕФА.

Чеферин был избран президентом УЕФА в 2016 году, а в феврале 2019-го был переизбран на новый четырехлетний срок.