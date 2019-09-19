Около 380 российских спортсменов примут участие в Играх 2020 года в Токио

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 380 спортсменов выступят в составе сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) заявил руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Андрей Конокотин.

"Предполагается, что участие в Играх примут 370-380 спортсменов и 260 специалистов с учетом ротации", - сказал Конокотин.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.