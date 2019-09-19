Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении ЧЕ-2020 по самбо в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении чемпионата Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

Екатеринбург был объявлен столицей чемпионата Европы по самбо 2020 года в мае.

"Своим распоряжением глава региона поручил создать организационный комитет по подготовке к событию, министерству физической культуры и спорта совместно с Федерацией самбо Свердловской области обеспечить проведение чемпионата на высоком организационном уровне", - говорится в сообщении департамента.

Чемпионат Европы в Екатеринбурге пройдет с 21 по 25 мая 2020 года.