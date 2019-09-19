{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении ЧЕ-2020 по самбо в Екатеринбурге

Турнир пройдет в городе с 21 по 25 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении чемпионата Европы по самбо в 2020 году в Екатеринбурге. Об этом сообщает в четверг департамент информационной политики региона.

Екатеринбург был объявлен столицей чемпионата Европы по самбо 2020 года в мае.

"Своим распоряжением глава региона поручил создать организационный комитет по подготовке к событию, министерству физической культуры и спорта совместно с Федерацией самбо Свердловской области обеспечить проведение чемпионата на высоком организационном уровне", - говорится в сообщении департамента.

Чемпионат Европы в Екатеринбурге пройдет с 21 по 25 мая 2020 года.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский комитет России обратился в МИД по ситуации с билетами на ОИ-2020 для россиян
Ранее сообщалось, что до сих пор не получено подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов
Читать полностью