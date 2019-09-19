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Автогонки

Гонщик Исаакян выступит на этапах "Формулы-2" в России и Абу-Даби

Россиянин выступит в составе команды Sauber Junior Team

ТАСС, 19 сентября. Российский гонщик Матевос Исаакян примет участие в заключительных этапах серии "Формула-2", которые пройдут в России и Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является Исаакян.

21-летний гонщик выступит в составе команды Sauber Junior Team, где заменит американца Хуана Мануэля Корреа, продолжающий находиться в состоянии искусственной комы после аварии на этапе в Бельгии, в результате которой погиб французский пилот Антуан Юбер.

"Я очень рад принять участие в "Формуле-2", тем более на домашнем для меня Гран-при, - сказал Исаакян. – Это совершенно неожиданное для меня событие в сезоне, но я очень благодарен за такую возможность и рад присоединиться к команде. Будет нелегко сразу сесть в машину и выехать на первую практику в Сочи. Самым главным будет понять поведение шин, как это было для меня в GP3, но я не думаю, что это невыполнимая задача, поэтому попробую пробиться в первую десятку и набрать несколько очков".

Ранее Исаакян выступал в GP3, Мировой серии "Рено", европейской серии "Ле-Ман" и чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Этап "Формулы-2" в России пройдет с 27 по 29 сентября, в Абу-Даби - с 29 ноября по 1 декабря.

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