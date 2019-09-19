В Ростовской области до 2022 года будет построено восемь борцовских залов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы Ростовской области в течение трех лет построит в регионе восемь борцовских залов, на базе которых власти области откроют отделения греко-римской борьбы. Об этом ТАСС рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян.

"Мы проработали вопрос с Федерацией спортивной борьбы Ростовской области: они строят за счет внебюджетных средств залы, а мы открываем на их базе отделения греко-римской борьбы. Уже сейчас построили четыре зала, пятый в стадии завершения, и до 2022 года мы планируем возвести восемь таких объектов", - сообщил он.

По словам Аракеляна, по аналогичному соглашению с Федерацией самбо и дзюдо Ростовской области был построен спортивный зал в ростовском городе Белая Калитва. "Там сейчас 260 детей занимается, мы открыли отделение, платим за работу тренеров и небольшую аренду за помещения", - пояснил собеседник агентства.

Борцовские залы уже открыты в Константиновске, Аксае, Азове и Батайске. В ближайшее время планируется открыть такой зал в Новочеркасске. "Инвесторы готовы вложить деньги, но не все они готовы содержать объект. Мы заинтересованы в том, чтобы возвести как можно больше спортсооружений, поэтому мы настроены серьезно в сотрудничестве с инвесторами", - сообщил Аракелян.

По словам Аракеляна, по итогам прошлого года частные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области превысили 1 млрд рублей. "Мы не исключаем, что до 2024 года они превысят 5 млрд рублей", - добавил он.