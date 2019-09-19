ФХР назвала ожидаемым решение профсоюза игроков НХЛ не выходить из договора с лигой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) считает ожидаемым решение профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не выходить из коллективного соглашения с лигой до конца срока. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Локаута в НХЛ не будет как минимум до 2022 года

Овечкин и Малкин не приедут в Россию. Локаута в НХЛ не будет как минимум до 2022 года

Текущее соглашение между профсоюзом и НХЛ действует до 15 сентября 2022 года, в сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения. Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

"Сюрпризом это [решение] не стало, это вопрос НХЛ, они должны сами решать, а у нас свои задачи", - сказал Третьяк.

На данный момент открытым остается вопрос, сыграют ли хоккеисты НХЛ на олимпийском турнире 2022 года в Пекине. "Такое решение еще не принято", - подчеркнул Третьяк.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году в Пхёнчхане российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ.