ОКР организует Дом болельщиков на ОИ-2020, несмотря на проблемы при продаже билетов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) организует Дом болельщиков во время Олимпиады в Токио, несмотря на проблемы при продаже билетов российским болельщикам. Об этом по итогам заседания исполкома ОКР рассказал президент организации Станислав Поздняков.

Ранее директор по внешним связям официального билетного агента ОКР по продаже билетов на Игры 2020 года на территории России Мария Тарасова сообщила СМИ, что до сих пор не получено подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тыс. билетов.

"Дом болельщиков мы организуем в любом случае, какое бы не было количество наших соотечественников на Играх в Токио. Мы сейчас находимся на паузе, чтобы оценить реальное количество наших болельщиков. От этого зависит то, как мы будем организовывать Дом болельщиков в Токио", - сказал Поздняков.