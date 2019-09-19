Издание France Football учредило премию имени Льва Яшина

ТАСС, 19 сентября. Французское издание France Football учредило премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя советского вратаря Льва Яшина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба издания.

Премия будет вручаться по итогам календарного года. Список номинантов на звание лучшего вратаря будет оглашен 21 октября во Франции, победителя выберут 180 журналистов со всего мира. Отмечается, что награда будет вручена на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой мяч" среди мужчин и женщин, а также награды "Копа Трофи", которая вручается лучшему игроку, не достигшему 21 года.

Вручение золотого мяча пройдет 2 декабря в парижском театре Шатле.

Лев Яшин (1929-1990) является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Яшин выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.