Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 19 сентября. /ТАСС/. Александр Логинов, представляющий Тюменскую область, одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на летнем чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Чайковском.

Он преодолел дистанцию за 51 минуту 44,5 секунды, совершив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял представитель Тюменской области Евгений Гараничев (+1.04,7; 1 промах), третьим стал Юрий Шопин из Ульяновской области (+1.54,2; 3)

Ранее в женской индивидуальной гонке на 15 км победу одержала Светлана Миронова (Свердловская область), которая преодолела дистанцию за 44 минуты 44,1 секунды, допустив два промаха. Второе место заняла Виктория Сливко из Тюменской области (+30,2; 1), замкнула тройку призеров представляющая Свердловскую область Тамара Воронина (+31,6; 2).

Чемпионат России завершится 22 сентября.