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Футбол в России

Федун: информация о переговорах "Спартака" с Венгером является фантазией журналистов

Ранее сообщалось, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн провел предварительные переговоры с французом
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером фантазией журналистов. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.

"Венгер? Вы напишите еще про [Жозе] Моуринью. Можете писать, что хотите. Это все ваши фантазии", - сказал Федун.

Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Лондонский клуб при нем стал трехкратным чемпионом Англии, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, играл в финале Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Федун присутствовал на заседании исполкома Российского футбольного союза, которое прошло в четверг. "Заседание прошло активно", - отметил он.

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