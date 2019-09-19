Федун: информация о переговорах "Спартака" с Венгером является фантазией журналистов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун назвал информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером фантазией журналистов. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.

"Венгер? Вы напишите еще про [Жозе] Моуринью. Можете писать, что хотите. Это все ваши фантазии", - сказал Федун.

Венгер возглавлял лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Лондонский клуб при нем стал трехкратным чемпионом Англии, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, играл в финале Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.

Федун присутствовал на заседании исполкома Российского футбольного союза, которое прошло в четверг. "Заседание прошло активно", - отметил он.