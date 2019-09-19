Прядкин против того, чтобы клубы Российской премьер-лиги выступали не на своих аренах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) выступает за то, чтобы в чемпионате России больше не было команд, играющих не на своих стадионах. Об этом по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) рассказал президент премьер-лиги и вице-президент РФС Сергей Прядкин.

На исполкоме был заслушан доклад по работе премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.

"Приняли мой отчет, было поручение, на что обратить еще внимание. Я докладывал за период с 2015 по 2019 год, отчет одобрен, отмечено, что лига движется вперед, также есть ряд пожеланий, - сказал Прядкин. - Есть проблема с командами, которые играют не в своем регионе, например, "Тамбов", нужно, чтобы дальше у нас таких команд не было. Футбол все же должен быть для своего региона и для своего болельщика".

На данный момент "Тамбов" проводит домашние матчи на "Мордовия-Арене".