Китайские волейболистки одержали победу над командой Японии в матче Кубка мира

ТАСС, 19 сентября. Женская сборная Китая по волейболу победила команду Японии со счетом 3-0 (25:17, 25:10, 25:17) в матче пятого тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в четверг россиянки обыграли представительниц Доминиканской Республики (3-2).

В других матчах турнира команда Сербии обыграла сборную Нидерландов (3-2), аргентинки оказались сильнее представительниц Кении (3-0), спортсменки из Южной Кореи переиграли соперниц из Камеруна (3-0), сборная США обыграла команду Бразилии (3-0).

В турнирной таблице после пяти туров по 15 очков в активе сборных Китая и США. Команды России и Нидерландов имеют по 10 очков. За ними идут спортсменки из Сербии (9), Бразилии (8), Японии (7), Доминиканской Республики и Южной Кореи (по 6), Аргентины (3), Камеруна (1) и Кении (0).

Шестой тур пройдет в воскресенье, сборная России встретится с командой Сербии.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победительницами последнего розыгрыша является команда Китая.