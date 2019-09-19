Судья Пустовойтова будет работать на матчах Профессиональной футбольной лиги

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Судья Анастасия Пустовойтова включена в список арбитров на обслуживание матчей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) рассказал президент РФС Александр Дюков.

Ранее Пустовойтова обслуживала финал женской Лиги чемпионов этого года.

"Пустовойтова включена в список судей на матчи ПФЛ, возлагаем на нее большие надежды. Надеемся, что она будет привлекаться к матчам ФНЛ [Футбольной национальной лиги] и дай бог к играм РПЛ [Российской премьер-лиги], - сказал Дюков. - Ее включение в список арбитров важно с точки зрения развития женского футбола".