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Футбол в России

Дюков отметил, что в России отсутствует система по подготовке футбольных арбитров

Ранее сообщалось, что РФС готовит реформу судейства
Глава РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия не имеет логичной системы подготовки футбольных рефери. Об этом в четверг журналистам заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В стартовых турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. Некоторые клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, однако Дюков отметил, что он продолжит работу на своем посту как минимум до декабря.

"К нему [Егорову] есть вопросы, он отвечал за подготовку арбитров, их назначение на матчи. Есть объективные причины судейского провала в начале сезона. Ошибки совершали опытные арбитры, так что спрашивать нужно и с них", - сказал Дюков.

"Что касается РФС, если мы хотим видеть улучшение работы судейства, то нам нужна система видеоассистента рефери (VAR). У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров, нужны системные изменения", - добавил он.

Ранее Дюков заявил, что РФС готовит реформу судейства в России.

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