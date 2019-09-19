Исполком РФС в ноябре обсудит реформы работы судей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Детальное обсуждение реформы судейского корпуса будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который состоится в ноябре. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

Заседания исполкома РФС состоялось в четверг в Доме футбола.

"Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать", - сказал Дюков.

На старте чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. В начале сентября прошло общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.