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Футбол в России

Исполком РФС в ноябре обсудит реформы работы судей

На старте чемпионата России сезона-2019/20 арбитры допустили несколько результативных ошибок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Детальное обсуждение реформы судейского корпуса будет обсуждаться на исполкоме Российского футбольного союза (РФС), который состоится в ноябре. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

Заседания исполкома РФС состоялось в четверг в Доме футбола.

"Работа по реформированию работы судей уже началась. Идет выработка предложений по улучшению дел в российском судействе. Думаю, что на ноябрьском исполкоме будем это детально обсуждать", - сказал Дюков.

На старте чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. В начале сентября прошло общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), на котором некоторые клубы открыто выразили недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову.

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