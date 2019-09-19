Регламент чемпионата России в вопросе назначения дат и времени матчей будет доработан

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пункты регламента чемпионата России по футболу, касающиеся назначения дат и времени начала матчей, будут доработаны. Об этом по итогам исполкома рассказал президент РФС Александр Дюков.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча Лиги чемпионов с "Байером" (2:1) в среду выразил недовольство календарем, согласно которому его команде предстоит сыграть в воскресенье в Оренбурге в 11:30 мск на искусственном поле.

"Есть возможности для его [регламента] доработки. Нет сейчас регламента, который бы четко и прозрачно разрешал такие ситуации, как матчи "Зенита" и "Локомотива" в Кубке России. Дано поручение доработать регламент, чтобы впредь таких споров насчет даты и времени матчей не возникало", - сказал Дюков.

По словам Дюкова, вопрос об изменении места и времени начала матчей появляется с приходом холодов. "Пришел сентябрь, и вдруг оказалось, что кроме Москвы надо играть в других городах, а есть еще и Кубок России, еврокубки, и что у нас нужно играть не только на натуральных, но и на искусственных полях. У нас страна с большим количеством часовых поясов", - сказал Дюков.

"Такая ситуация, как с матчем "Оренбург" - "Локомотив", уже не первый год происходит, и это право премьер-лиги изменить время матча", - подчеркнул он.

"Насколько я знаю, утверждение нынешнего календаря поддержал и "Локомотив". Я с большим уважением отношусь к Семину - для него это возможность поддавить лигу. С другой стороны, его слова - это перекладывание части ответственности на кого-то еще", - добавил он.