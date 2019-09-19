Билеты и болельщики на Играх-2020. Заседание исполкома ОКР завершилось в Москве

ТАСС, 19 сентября. Заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) состоялось в четверг в Москве. На заседании был рассмотрен ряд вопросов, связанных с летними Олимпийскими играми, которые пройдут в Токио в 2020 году. Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил о принятии российской стороной приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде 2020 года. Рассылка таких приглашений - стандартная процедура, но в этот раз для российских спортсменов она имеет особый смысл. Получение приглашения означает, что на Олимпиаде в Токио российская сборная будет выступать без ограничений, под своим флагом и гимном. "Мы оцениваем приглашение МОК как реальный знак, что сложная страница наших взаимоотношений была перевернута", - сказал Поздняков.

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Крайний срок подачи заявки для участия в Олимпийских играх истекает 6 июля 2020 года. На данный момент право выступить на Олимпиаде завоевали 119 российских атлетов в 11 видах спорта. Планируется, что всего в Токио выступят около 380 спортсменов из России. Впервые за много лет выступить под российским флагом смогут допущенные Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) спортсмены, даже несмотря на то, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF еще не восстановлено. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Это не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом страны, они выступают в нейтральном статусе с разрешения IAAF. Глава ОКР подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на перспективу восстановления ВФЛА в IAAF. Вопрос восстановления членства ВФЛА будет рассмотрен на выборном конгрессе IAAF, который пройдет 25-26 сентября в Дохе. Совет IAAF, в частности, 23 сентября заслушает доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА. "Все те вопросы, которые были заданы рабочей группой в июне, были учтены в нашей совместной работе с ВФЛА - по большинству вопросов мы получили заключение, что наши ответы принимаются как позитивные. Скорость перепроверки проб Московской лаборатории не зависит от нашей стороны, но мы выполнили все условия", - отметил Поздняков. Билеты для болельщиков Неожиданно проблемным вопросом перед Олимпиадой в Токио стала билетная программа соревнований. Ранее директор по внешним связям официального билетного агента ОКР по продаже билетов на Игры 2020 года в Токио на территории России Мария Тарасова сообщила СМИ, что до сих пор не получено подтверждение на запрошенные для российских болельщиков 18 тысяч билетов. ОКР обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оказать содействие в данной ситуации.

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