Александр Емельяненко пока не планирует переходить в кулачные бои

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко приостановил вопрос с подписанием контракта с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Александр пока приостановил вопрос с подписанием контракта с BKFC. В ноябре ему предстоит бой с Кокляевым", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Емельяненко получил контракт от BKFC и начал заниматься вопросом получения американской визы.

Всего на счету 38-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.