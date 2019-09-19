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ММА

Александр Емельяненко пока не планирует переходить в кулачные бои

Ранее сообщалось, что спортсмен получил контракт от BKFC

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко приостановил вопрос с подписанием контракта с организацией кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Александр пока приостановил вопрос с подписанием контракта с BKFC. В ноябре ему предстоит бой с Кокляевым", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Емельяненко получил контракт от BKFC и начал заниматься вопросом получения американской визы.

Всего на счету 38-летнего спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья.

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