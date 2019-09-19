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Футбол в России

РФС готов помочь тренеру Слуцкому при строительстве стадиона в Волгограде

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что РФС помогает регионам в развитии структуры
Глава РФС Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов оказать помощь главному тренеру голландского "Витесса" Леониду Слуцкому и его помощникам в тренерском штабе Алексею и Василию Березуцким с постройкой стадионе в Волгограде. Об этом по итогам исполкома РФС рассказал президент организации Александр Дюков.

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О планах по постройке Слуцким и братьями Березуцкими стадиона в Волгограде в середине сентября сообщила газета "Спорт-Экспресс".

"Если они обратятся в РФС, то мы рассмотрим этот вопрос. Мы помогаем регионам в развитии структуры. После соответствующих запросов мы можем оказать помощь в реализации данного проекта в развитии спортивной структуры", - сказал Дюков.

Слуцкий имеет футбольную школу, которая функционирует в Волгограде с 2016 года. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Слуцкий трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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Российский футбол
Футбол в России
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