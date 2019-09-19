Тренер сборной РФ по маунтинбайку: Чечня имеет большой потенциал для развития велоспорта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Чечня, где активно популяризируется велоспорт, имеет большой потенциал для его развития. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС в четверг высказал главный тренер сборной РФ по маунтинбайку Николай Крутилин.

"В связи с открытием курорта "Ведучи" они сейчас заинтересованы привлекать детей, развивать в республике наш любимый вид спорта. Чечня, с нашей точки зрения, - это кладезь для всего российского велоспорта", - сказал он, выразив уверенность, что в скором времени в состав сборной РФ могут войти спортсмены из Чечни.

В свою очередь трехкратный чемпион России по даунхиллу, член сборной РФ Виталий Хрипунов отметил, что "в этом году на курорте "Ведучи" сделали две новые трассы и, как оказалось, в Грозном, в Чечне есть несколько клубов, всего человек 50, которым нужен велопарк, чтобы развиваться и выходить на хороший уровень". Кроме того, по его словам, на курорте в Архызе в Карачаево-Черкесии "на сегодняшний день созданы все условия для тренировок национальных команд". "И даже для того, чтобы из Европы к нам приезжали и тренировались", - добавил спортсмен.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха.

К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано около 2 тыс. мест.