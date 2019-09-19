Тренер Моисеев: российские пятиборцы готовы показывать высокий результат на Кубке Кремля

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по современному пятиборью готова продемонстрировать высокий результат на международном турнире Кубок Кремля в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

"Хотел бы поблагодарить всех организаторов турнира, в первую очередь, это возможность для спортсменов подтвердить свой высокий уровень, а для кого-то - показать себя, - сказал Моисеев. - Ну и заработок - это тоже немаловажно. Нашу страну будут представлять две команды: Александр Лифанов и Гульназ Губайдуллина, а также молодые юниоры - Аделина Ибатуллина и Андрей Зуев. Считаю, что обе команды находятся на одном уровне, готовы показывать высокий результат".

Турнир пройдет 22 сентября.