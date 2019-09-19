Аминов надеется, что Кубок Кремля - 2020 пройдет на новой площадке в Москве

Предполагается, что новый центр будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов выразил надежду, что Кубок Кремля в 2020 году пройдет в новом центре современного пятиборья в московском районе Северный. Об этом Аминов сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Нынешний турнир - девятый по счету, он, на мой взгляд, уникален тем, что проходит в последний раз на конно-спортивной базе ЦСКА на улице Дыбенко, - сказал Аминов. - Особые слова благодарности хотелось бы выразить правительству Москвы и Сергею Собянину за то, что скоро в районе Северный будет построен специализированный спортивный комплекс для современного пятиборья. Надеюсь, что следующий Кубок Кремля будет проходить там".

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов отметил, что проведение турнира на новой арене уже обсуждалось. "Мероприятие будет, наверное, проходить на нынешних площадках в последний раз, и виной тому открывающийся дворец пятиборья, - сказал он. - Комплекс, которому может позавидовать любая страна. И мы в кулуарах уже проговорили, в каком формате хотели бы провести мероприятие на новой площадке".

Кубок Кремля - 2019 пройдет в спортивном комплексе ЦСКА, а также на конно-спортивной базе ЦСКА. Турнир пройдет 22 сентября.