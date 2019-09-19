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ЧМ по борьбе

Овчарова стала второй на ЧМ по борьбе в весовой категории до 59 кг

В финальном поединке россиянка проиграла канадке Линде Мораис

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Любовь Овчарова заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 59 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В финальном поединке 23-летняя россиянка проиграла канадке Линде Мораис. Бронзовые медали завоевали китаянка Пэй Синжу и представительница Монголии Шоовдор Батаржав. Данная весовая категория не является олимпийской.

В весовой категории до 57 кг, которая является олимпийским видом, победу одержала японка Рисако Каваи, которая в финале оказалась сильнее китаянки Жун Ниннин. Бронзовые медали завоевали белорусская спортсменка Ирина Курочкина и представительница Нигерии Одунайо Адекаорое. Россиянка Марина Симонян уступила Курочкиной в утешительном поединке за право сразиться в матче за третье место, она не сумела завоевать лицензию на Игры-2020.

Овчарова является чемпионкой Европы 2017 года, а также победительницей Кубка европейских наций (2016) в командных соревнованиях.

Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.

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