Сборная России завоевала золото в командном турнире на ЧМ по художественной гимнастике

В командном турнире принимают участие команды, которые представляют не менее трех спортсменок, принимающих участие не менее чем в трех видах программы. Учитываются три самых лучших результата каждой гимнастки.

На чемпионате мира осталось разыграть шесть комплектов медалей: в личном многоборье, в двух отдельных видах личного многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Чемпионат мира завершится 22 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, на нем будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.