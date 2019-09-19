Сборная России завоевала золото в командном турнире на ЧМ по художественной гимнастике

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира. Турнир проходит в Баку.
Россиянки набрали 186,500 балла по итогам квалификации. В составе российской команды выступали Дина и Арина Аверины и Екатерина Селезнева. Второе место заняли представительницы Израиля (174,750), третьими стали белорусские спортсменки (168,550).
В командном турнире принимают участие команды, которые представляют не менее трех спортсменок, принимающих участие не менее чем в трех видах программы. Учитываются три самых лучших результата каждой гимнастки.
На чемпионате мира осталось разыграть шесть комплектов медалей: в личном многоборье, в двух отдельных видах личного многоборья (булавы и лента), в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами). Чемпионат мира завершится 22 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, на нем будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.