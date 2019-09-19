Поветкин может провести бой с Хантером в Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может провести бой с американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Один из вариантов - бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри", - сказал Рябинский.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.