Тражукова завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 65 кг

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Инна Тражукова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.

В финальном поединке россиянка победила представительницу Украины Ирину Коляденко. Бронзовые медали завоевали китаянка Ван Сяоцянь и представительница Азербайджана Элис Манолова. Данная категория не входит в программу Олимпийских игр.