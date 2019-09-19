Тражукова завоевала золото чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 65 кг

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская спортсменка Инна Тражукова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Нур-Султане.
В финальном поединке россиянка победила представительницу Украины Ирину Коляденко. Бронзовые медали завоевали китаянка Ван Сяоцянь и представительница Азербайджана Элис Манолова. Данная категория не входит в программу Олимпийских игр.
29-летняя Тражукова является серебряным призером Кубка мира (2015), серебряным (2018) и двукратным бронзовым (2011, 2016) призером чемпионатов Европы.
Для сборной России эта медаль стала четвертой золотой на этом чемпионате и второй в пятый соревновательный день. Ранее в четверг россиянка Любовь Овчарова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг. Всего в активе сборной России по четыре золотые и серебряные медали, а также две бронзовые награды.
Турнир в Нур-Султане завершится 22 сентября.