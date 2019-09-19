Фигуристка Загитова рассказала, что боялась подойти к Тутберидзе во время первой встречи

ТАСС, 19 сентября. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова во время первой встречи боялась подойти к будущему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом Загитова рассказала в эфире Первого канала.

"У меня был неудачный опыт в детстве, когда мне не дали автограф, не буду говорить кто, но это была мечта всей жизни. Тогда я очень расстроилась, поэтому, когда ко мне подходят дети сфотографироваться или просят автограф сейчас, я всегда даю, именно из-за того случая. С Этери Георгиевной я сфотографировалась, по-моему, в Йошкар-Оле, увидела ее, но боялась подойти, не скрываю этого. Тогда для меня самым важным было поздороваться и чтобы она ответила, мы тогда еще сфотографировались, а я хотела к ней в группу", - сказала Загитова.

"Этери Георгиевна - такой же человек, как и я. Не видела, чтобы она кому-то отказывала в автографе или фотографии. Она хорошо относится к людям", - добавила фигуристка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18). Она стала первой российской фигуристкой, которой удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании, и второй - в мире (первой была южнокореянка Ким Ён А). Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (158,50 балла) и по сумме выступлений (238,43).