Мамиашвили: результат россиянок на ЧМ по борьбе дал повод для оптимизма перед ОИ-2020

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результат женской сборной России по борьбе на чемпионате мира в Нур-Султане дал повод для обоснованного оптимизма перед Играми в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Женская сборная России завоевала на турнире две золотые, серебряную и две бронзовые медали. Чемпионками мира стали Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг). Тренерский штаб сборной сменился в марте нынешнего года, перед чемпионатом Европы в Румынии, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Магомед Алиомаров, также в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов.

"Сегодня я хочу поздравить всех, кто имеет непосредственное отношение к этому результату. Мы стали свидетелями психологической реанимации нашей команды, и сейчас ее результаты внушают обоснованный оптимизм за год до Олимпиады в Токио, - сказал Мамиашвили. - Пять медалей - такого в истории нашей женской борьбы еще не было, надеюсь, это станет хорошим психологическим заделом для наших девушек".

Мамиашвили подчеркнул, что команде нужно было поверить в себя, и это произошло. "Они поверили в себя, теперь все это нужно помножить на жесточайшее отношение к себе, на серьезную тренировочную работу, и тогда они порадуют нас пьедесталом на Олимпиаде", - отметил глава ФСБР.

"Конечно, работы еще непочатый край, но время есть. Я хочу поздравить тренеров сборной, первого вице-президента ФСБР Омара Муртузалиева, который очень переживает за сборную, искренние поздравления и пожелания удачи нашим девочкам", - добавил Мамиашвили.