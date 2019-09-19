Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал гребца Берендяева на четыре года

ТАСС, 19 сентября. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал байдарочника Василия Берендяева на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания комитета.

Рассмотрение дела Берендяева состоялось в четверг в Москве. Впервые в истории РУСАДА слушания носили открытый характер, на таком формате проведения разбирательств настоял сам Берендяев. Спортсмену вменялось уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб. В ходе слушаний тренер Берендяева пытался оказать давление на сотрудников РУСАДА.

Применить дисквалификацию к Берендяеву должна Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ на основании и во исполнение решения РУСАДА. Берендяев специализируется на гребле на байдарке-двойке на дистанции 200 метров. В 2017 году он со своим напарником Александром Бирюковым помог сборной Москвы выиграть общекомандный чемпионат России.