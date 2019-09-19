Хованцев реже будет участвовать в тренировочном процессе сборной России по биатлону

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев после назначения Сергея Белозерова на пост старшего тренера мужской команды будет больше внимания уделять подготовке резерва, его участие в тренировочном процессе основной команды сократится. Об этом Хованцев рассказал ТАСС во время чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском.

Хованцев начиная с прошлого сезона совмещал в сборной России должности главного тренера и старшего тренера мужской сборной. В конце августа было принято решение, что за ним останется только пост главного тренера, управлять мужской командой будет Белозеров, который в прошлом сезоне работал с резервом.

"Теперь я буду больше внимания уделять женской, юниорской и юношеской командам, буду перемещаться между сборами, - сказал Хованцев. - Но методическая часть останется прежней - мы продолжим обсуждать и готовить планы, реализовывать их. Единственное, именно в тренировочном процессе я буду меньше участвовать".

"Думаю, что к такому формату нужно было переходить еще весной. Если юниорская команда работала на сборах параллельно с основной, то юношеская команда требует особого контроля, поскольку это звено - наша перспектива, ему надо уделять больше внимания", - добавил специалист.

Зимний биатлонный сезон начнется в конце ноября.