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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпиады 2008 года в маунтинбайке Калентьева останется в велоспорте

По словам тренера сборной России Николая Крутилина, 41-летняя спортсменка не будет выступать на этапах Кубка мира, но будет продолжать участвовать в соревнованиях более низкого уровня
Ирина Калентьева Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Ирина Калентьева
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в маунтинбайке россиянка Ирина Калентьева останется в велоспорте и будет продолжать выступать на соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Николай Крутилин.

В августе 41-летняя Калентьева объявила о завершении карьеры. Последним стартом российской спортсменки стал чемпионат мира в канадском Мон-Сен-Анне, который прошел с 28 августа по 1 сентября.

"Мне она сказала, что на сегодняшний день не планирует участие в этапах Кубка мира, на чемпионате мира и Европы. Но она будет продолжать участвовать в соревнованиях более низкого уровня, она остается в велоспорте", - сказал Крутилин.

На счету Калентьевой победы на этапах Кубка мира (2004, 2005, 2007), две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

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