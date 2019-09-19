Призер Олимпиады 2008 года в маунтинбайке Калентьева останется в велоспорте

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в маунтинбайке россиянка Ирина Калентьева останется в велоспорте и будет продолжать выступать на соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Николай Крутилин.

В августе 41-летняя Калентьева объявила о завершении карьеры. Последним стартом российской спортсменки стал чемпионат мира в канадском Мон-Сен-Анне, который прошел с 28 августа по 1 сентября.

"Мне она сказала, что на сегодняшний день не планирует участие в этапах Кубка мира, на чемпионате мира и Европы. Но она будет продолжать участвовать в соревнованиях более низкого уровня, она остается в велоспорте", - сказал Крутилин.

На счету Калентьевой победы на этапах Кубка мира (2004, 2005, 2007), две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.