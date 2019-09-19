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Летние олимпийские виды спорта

Вера Медведева приступит к тренировкам со сборной России по маунтинбайку в январе

Спортсменка получила перелом ключицы и пропустила чемпионат мира

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по маунтинбайку Вера Медведева приступит к тренировкам со сборной в январе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Николай Крутилин.

Медведева получила перелом ключицы и пропустила чемпионат мира, который прошел в канадском Мон-Сен-Анне с 28 августа по 1 сентября.

"Вера сломала ключицу, мы на нее возлагали много надежд. Я с ней недавно общался, восстановление идет нормально, она на сегодняшний день находится с семьей в Италии, там тренируется. Пока она готова примерно на 40 процентов, надо время, чтобы все зажило, и она сумела хорошо подготовиться к новому сезону. Думаю, в январе она будет в составе сборной и будет участвовать в международных соревнованиях", - отметил Крутилин.

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