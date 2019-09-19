Сборная России по маунтинбайку рассчитывает получить две олимпийские лицензии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по маунтинбайку надеется завоевать по одной лицензии у мужчин и женщин на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Николай Крутилин.

На чемпионате мира, который прошел в Канаде с 28 августа по 1 сентября и являлся квалификационным к Олимпиаде-2020, россияне не смогли завоевать ни одной лицензии. Большая часть участников Олимпиады в маунтинбайке определится по олимпийскому рейтингу, итоги которого подведут 28 мая 2020 года. Всего на Играх выступят по 38 мужчин и женщин, каждая страна сможет заявить не более трех мужчин и трех женщин.

"По мужчинам в мае мы имели надежды на две путевки, мы входили в топ-10 мирового рейтинга, а потом, к сожалению, Тимофей Иванов получил травму и пропустил все основные старты. На сегодняшний день для нас более реально рассуждать об одной путевке для мужчин", - отметил Крутилин.

"У женщин мы пока не попадаем в пул, который квалифицируется, но приложим максимальные усилия. Даже молодыми девочками, я уверен, что мы сможем завоевать одну лицензию и у женщин тоже", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.