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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по маунтинбайку рассчитывает получить две олимпийские лицензии

На чемпионате мира россияне не смогли завоевать ни одной лицензии
Главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по маунтинбайку надеется завоевать по одной лицензии у мужчин и женщин на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Николай Крутилин.

На чемпионате мира, который прошел в Канаде с 28 августа по 1 сентября и являлся квалификационным к Олимпиаде-2020, россияне не смогли завоевать ни одной лицензии. Большая часть участников Олимпиады в маунтинбайке определится по олимпийскому рейтингу, итоги которого подведут 28 мая 2020 года. Всего на Играх выступят по 38 мужчин и женщин, каждая страна сможет заявить не более трех мужчин и трех женщин.

"По мужчинам в мае мы имели надежды на две путевки, мы входили в топ-10 мирового рейтинга, а потом, к сожалению, Тимофей Иванов получил травму и пропустил все основные старты. На сегодняшний день для нас более реально рассуждать об одной путевке для мужчин", - отметил Крутилин.

"У женщин мы пока не попадаем в пул, который квалифицируется, но приложим максимальные усилия. Даже молодыми девочками, я уверен, что мы сможем завоевать одну лицензию и у женщин тоже", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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