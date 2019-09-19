Сокращение квоты вынуждает женскую сборную России по биатлону менять стратегию на сезон

ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дисквалификация российской биатлонистки Маргариты Васильевой лишит женскую сборную России максимальной квоты в Кубке мира, что заставляет тренерский штаб команды менять стратегию на предстоящий сезон. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской сборной страны Виталий Норицын во время летнего чемпионата России.

Васильева была дисквалифицирована 17 сентября на полтора года за нарушение антидопинговых правил, ее результаты начиная с 4 февраля аннулированы. Это приведет к тому, что сборная России в зачете Кубка наций опустится ниже пятого места, что не позволит ей в предстоящем сезоне заявлять на этапы Кубка мира больше пяти биатлонисток.

"Дисквалификация повлияла на наш стратегический план. У нас были мысли отдать шестое место молодой девочке, которая бы могла получать соревновательную практику на Кубке мира. Теперь будем думать, как быть дальше", - сказал Норицын.

"Теперь одной из главных задач на сезон будет вернуть максимальную квоту", - добавил он.

Старт зимнего сезона будет дан в конце ноября. "В принципе все идет так, как запланировано, всю работу мы выполнили. Да, сбои в подготовке случаются, но такое происходит всегда и не только у нас. Все проходит в рабочем режиме", - рассказал тренер о подготовке к сезону.

28-летняя Васильева была дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.