"Металлург" одержал первую победу после возвращения Воробьева, обыграв "Спартак" в КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик О'Делл (1-я, 21-я минуты), Архип Неколенко (7), и Роман Любимов (9), у проигравших отличились Максим Цыплаков (29), Мартин Карсумс (48) и Артем Федоров (57). На 20-й минуте нападающий хозяев Денис Паршин не реализовал буллит.

Для "Металлурга" эта победа стала первой после возвращения на пост главного тренера команды Ильи Воробьева. О его назначении было объявлено 6 сентября, на этом посту он сменил Йозефа Яндача. Воробьев возглавлял клуб с 2015 по 2017 год, под его руководством "Металлург" одержал победу в Кубке Гагарина в 2016 году, а в сезоне-2016/17 дошел до финала, где проиграл петербургскому СКА (1-4).

"Металлург" прервал свою серию из пяти поражений в КХЛ, "Спартак" проиграл в третьем матче кряду. Хоккеисты "Спартака" не одержали ни одной победы в Магнитогорске в рамках КХЛ. Голкипер команды из Магнитогорска Василий Кошечкин провел свою 500-ю игру в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает 11-е место, набрав пять очков в восьми матчах, "Спартак" на Западе с семью очками после девяти встреч идет седьмым.

"Металлург" в следующем матче примет казанский "Ак Барс", "Спартак" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе встречи пройдут 21 сентября.