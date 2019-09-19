Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в общем зачете ЧМ

В четверг Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с лентами, набрав 21,800 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (20,750), третьей - еще одна россиянка Екатерина Селезнева (20,650).

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в общем медальном зачете чемпионате мира, который проходит в Баку.

Таким образом, россиянки выиграли все дисциплины на текущем чемпионате мира, завоевав пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Золотые медали завоевали Екатерина Селезнева в упражнениях с обручем, Дина Аверина в упражнениях с мячом, булавами и лентами, также россиянки победили в командном турнире.

На чемпионате мира останется разыграть четыре комплекта медалей: в личном многоборье, в групповом многоборье, а также в двух отдельных видах групповых упражнений (с пятью мячами, с тремя обручами и четырьмя булавами).

Всего в активе Дины Авериной теперь 12 золотых, а также две серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Кроме того, она шесть раз побеждала на чемпионатах Европы, трижды становилась серебряным призером турнира.

Чемпионат мира завершится 22 сентября. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио, на нем будут разыграны 16 олимпийских лицензий в личном многоборье (не больше двух на одну страну) и пять - в групповом. Сборная России в групповых упражнениях уже решила задачу выхода на Игры-2020, одержав победу на прошлогоднем чемпионате мира в Софии.