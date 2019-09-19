Дюков: регионы должны активнее вкладываться в местный детско-юношеский футбол

"Было выдвинуто предложение, чтобы муниципалитеты и регионы чувствовали ответственность за развитие спорта, - сказал Дюков. - Отношение к спорту в регионах не равное, где-то вкладываются деньги, где-то делаются инвестиции по остаточному принципу. Необходимо сделать так, чтобы регионы были заинтересованы в инвестициях в футбол. Мы знаем представителей бизнеса, которые готовы вкладывать в футбол, они говорят об определенных стимулах со стороны государства, в том числе о дополнительных налоговых стимулах, что позволило бы увеличить число поступлений на развитие футбола, прежде всего детско-юношеского".

Попечительский совет РФС был создан 2 июля. В четверг состоялось его второе заседание, на котором, в частности, состав пополнили генеральный директор холдинга "ТАИФ" Руслан Шигабутдинов и президент строительной компании "Альянс" Муса Бажаев. Приглашенным гостем был предприниматель Владимир Лисин, его включение в состав совета является вероятным, по словам Дюкова. На заседании присутствовали также министр спорта РФ Павел Колобков и заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

Дюков заявил, что попечительский совет намерен развивать отношения между РФС, футбольными федерациями регионов, администрациями регионов и Министерством спорта РФ. "Соглашения будут подписаны на несколько лет с Москвой, планируем подписать контракт с администрацией Нижнего Новгорода, будем ждать ответа от других регионов. Каждая из сторон берет на себя обязательства по финансированию, развитию структуры и содержанию учреждений по спортивной подготовке, детских футбольных центров. Я думаю, что такой подход может найти место и в других видах спорта", - отметил президент РФС.

"У нас есть набор учреждений по спортивной подготовке, которые не интегрированы, слабо координируются между собой и делают это только через систему соревнований, причем эти соревнования не всегда являются оптимальными. Нам нужна вертикальная система, должны создаваться региональные центры по подготовке футболистов, которые берут на себя задачу развития инфраструктуры, разработки методики. При каждом региональном центре по подготовке футболистов будет центр по повышению квалификации тренеров", - добавил Дюков.

Необходимо вернуть дворовый футбол

"Следующий этап - это школьный дворовый футбол, который мы потеряли. Он очень важен для привлечения детей, соответственно, нам нужно, чтобы было максимальное количество детей 6-9 лет, играющих в дворовый футбол. Их будут тренировать подготовленные специалисты по определенным методикам, соревнования будут помогать раскрывать таланты детей. Мы обсуждаем проект "Россия - футбольная страна", который покроет всю страну, он даст возможность раскрыть талантливых детишек, чтобы они могли переходить на более высокий уровень", - рассказал Дюков.

"Задача - создать понятную систему, у каждого элемента которой будет своя миссия", - заключил президент РФС.

Главой попечительского совета является председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, также в него входят, в частности, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.