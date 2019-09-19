Выше головы. Россиянки показали свой лучший в истории результат на ЧМ по борьбе

По мнению исполняющего обязанности главного тренера команды Магомеда Алиомарова, пять недобытых российских лицензий - вопрос решаемый, и весной будущего года сборная его закроет. Это произойдет либо на мартовском лицензионном турнире в Будапеште, либо в апреле - на турнире в Софии. Алиомаров дал обещание, что на Играх в Токио команда возьмет золотую, серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионками мира в Казахстане стали Наталья Воробьева (72 кг) и Инна Тражукова (65 кг), серебро в весовой категории до 59 кг завоевала Любовь Овчарова, Елена Полещук (до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг) добыли бронзовые награды. Омрачает успех команды только один факт - лишь одна из этих медалей была завоевана в олимпийской весовой категории (до 50 кг), а значит по сути у команды на данный момент пока лишь одна олимпийская лицензия.

НУР-СУЛТАН, 19 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по вольной борьбе выступила на чемпионате мира в Нур-Султане с отличным результатом - двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. Ранее россиянкам никогда не удавалось завоевать две медали высшего достоинства на одном мировом первенстве.

Алиомаров начал сотрудничество с российской женской борной по борьбе весной прошлого года, тогда же в команду были приглашены два болгарских специалиста - Симеон Штерев и Радослав Великов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поздравил новый тренерский коллектив с результатом и отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что стал свидетелем "психологической реанимации" команды. По мнению Мамиашвили, результат сборной на чемпионате внушает обоснованный оптимизм за год до Олимпиады в Токио, однако работы по-прежнему непочатый край.

"Они поверили в себя, теперь все это нужно помножить на жесточайшее отношение к себе, на серьезную тренировочную работу, и тогда они порадуют нас пьедесталом на Олимпиаде", - подчеркнул Мамиашвили.

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и вице-президент ФСБР Наталья Ярыгина по итогам выступления россиянок призналась в беседе с корреспондентом ТАСС, что могла только мечтать о таком результате команды на чемпионате мира: "Это шикарный результат, думаю, теперь они наконец почувствуют себя чемпионками, и поймут, что им все по силам".

"Изменились даже внешне"

Ярыгина отметила перемены в спортсменках, произошедшие со сменой тренерского состава команды: "Изменения в сборной привели к переменам и в девочках, они даже внешне стали другие - живые, задорные. Все это хорошо на них подействовало, надеюсь, они сохранят этот спортивный азарт до Олимпиады в Токио".

Помимо медалей чемпионата мира, у российской команды спортсменок был еще один серьезный мотиватор - первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев выделил спортсменкам специальные призовые - три миллиона рублей победительнице, два - серебряным призерам, миллион - обладательницам бронзовых медалей.

Так, в частности, Тражукова рассказала журналистам, что это было для нее хорошим стимулом: "Мы много раз перед чемпионатом мира встречались с Омаром Муртузалиевым, и на сборах он нас предупредил о призовых. Да, может быть, это и смешно звучит, что боремся за миллионы, но три миллиона за золото чемпионата мира - это неплохой стимул".

Чемпионат мира по борьбе продолжится в Нур-Султане соревнованиями в мужской вольной борьбе, турнир завершится 22 сентября.