Сочи во время Гран-при "Формулы-1" примет в два раза больше иностранцев, чем годом ранее

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Сочи примет в два раза больше иностранных гостей во время проведения Гран-при России "Формулы-1", чем в прошлом году, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

"Международные продажи выросли более чем в два раза. Большинство обладателей билетов - россияне, а среди других стран в лидерах страны ближнего зарубежья и Европа (Австрия, Белоруссия, Украина, Финляндия, Эстония, Казахстан, Латвия, Германия, Израиль и Нидерланды)", - сообщил Титов.

Он также отметил, что возможность приобрести билеты на Гран-при России появилась у болельщиков еще в ходе предыдущего гоночного уикенда, что положительно сказалось на динамике продаж.

В этом году для болельщиков в Олимпийском парке развернут более 170 точек питания, в том числе зону с детским и вегетарианским меню. "В культурной программе тоже много интересного: три бесплатных рок-концерта, фестиваль драйва и моторов, многочисленные развлечения в Олимпийском парке, авиашоу группы "Русские витязи" и даже ночной забег "Заправляем в спорте", - сообщил собеседник ТАСС.

В 2018 году в период проведения автогонок город принял более 150 тыс. человек. Всего с начала 2019 года курорт принял свыше 3,5 млн туристов. Согласно прогнозам, в 2019 году Сочи посетят 6,5-7 млн путешественников, что сопоставимо с прошлым годом, когда приехало 6,4 млн гостей. В этом сезоне Гран-при России пройдет 27-29 сентября.