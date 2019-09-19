Медведев и Хачанов планируют сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса. Об этом журналистам рассказал Хачанов после матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Петербурге.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"Если все ребята будут здоровы, будут в форме, то у нас есть хорошие шансы [победить], - сказал Хачанов. - Мы общались накануне, пока все собираются играть, будем в лучшем составе. Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса, скажу честно".

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).

Хачанов в четверг уступил португальцу Жоау Соузе в матче второго круга St. Petersburg Open. "Здесь у меня не получилось ничего, в своей стране играть нелегко. Ответственность, давление", - сказал Хачанов.