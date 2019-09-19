Гимнастка Селезнева пока не думает о том, сможет ли она отобраться на Олимпиаду-2020

Во вторник 24-летняя Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, в четверг вместе с сестрами Авериными стала победительницей командного турнира чемпионата мира, а вечером того же дня стала третьей в упражнениях с лентой.

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Дебютантка мировых первенств по художественной гимнастике Екатерина Селезнева, выигравшая на турнире в Баку две золотые и одну серебряную награды, пока не думает о своих шансах отобраться в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Об этом гимнастка сообщила журналистам.

"Очень неожиданно я попала на этот турнир и очень рада, что он для меня так хорошо завершился, - призналась Селезнева. - У меня есть три медали, из которых две золотые. Что касается моих перспектив попадания на Олимпиаду, то до этого старта осталось еще очень много времени. Будем работать, а там все станет понятно".

Селезнева за неделю до старта заменила в составе сборной России четырехкратную чемпионку мира Александру Солдатову, принявшую решение отказаться от участия в главном старте сезона. Вероятнее всего, причиной отказа стали проблемы со здоровьем во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, который проходил в начале сентября.

"Перед этим чемпионатом мира я не загадывала, как могу на нем выступить. Потому что он для меня был первым, и все было непонятно. Что касается волнения от дебюта, то с каждым днем мне становилось все легче выступать. Но с другой стороны, усталость накапливалась", - заметила спортсменка, завершившая свои выступления на чемпионате мира в Баку.

На Универсиаде - 2019, проходившей в июле в Неаполе, Селезнева выиграла четыре золотые (в том числе - в личном многоборье) и одну бронзовую награду.