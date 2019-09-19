Медведев заявил, что ему было тяжело играть против друга Донского на St. Petersburg Open

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что ему было тяжело начинать турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open матчем против соотечественника и друга Евгения Донского. Об этом он заявил журналистам.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 23-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Спортсмены встречались во второй раз, ранее победу также одержал Медведев. В поединке 1/4 финала Медведев сыграет с победителем матча между пятым сеяным россиянином Андреем Рублевым и Ричардасом Беранкисом из Литвы.

"Женя - мой хороший друг, поэтому тяжело играть против него. Врагом его точно нельзя назвать, поэтому старался отвлечься во время игры от этих мыслей, не думать, - заявил Медведев. - Играл сегодня неплохо, главным для меня было втянуться в турнир. Женя обычно хорошо играет дома - поэтому было сложно".

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.