Путин поздравил Воробьеву с победой на ЧМ по борьбе в Казахстане

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Наталью Воробьеву с победой в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг на чемпионате мира в Нур-Султане. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с триумфом на турнире в Нур-Султане. Благодаря упорным тренировкам, волевому характеру, мастерству вы добились убедительной победы и стали двукратной чемпионкой мира. И конечно, особые слова благодарности - в адрес наставников, родных и близких, которые поддерживали вас на пути к золоту", - говорится в поздравлении.

Путин также пожелал спортсменке новых ярких успехов.

Воробьева, являющаяся олимпийской чемпионкой 2012 года, в финальной схватке в среду одержала победу над украинкой Алиной Бережной.

Чемпионат в Нур-Султане завершится 22 сентября.