Олег Романцев вошел в технический комитет РФС

ТАСС, 19 сентября. Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев включен в состав технического комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, которое прошло в четверг. Также в состав технического комитета вошел бывший главный тренер российской национальной команды Борис Игнатьев.

Кроме того, исполком утвердил кандидатуры на участие во всероссийском конкурсе в области физической культуры и спорта "Гордость России". В категории "Тренеры" на награду претендует главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, в категории "Эпоха в спорте" - заслуженный тренер СССР Герман Зонин, в категории "Спортсмен года" - вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, в категории "Спортсменка года" - Марина Федорова, выступающая за испанский "Бетис".

Председателем технического комитета является Никита Симонян, в него, в частности, входит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Технический комитет курирует вопросы присвоения спортивных званий, осуществляет анализ выступления сборных, а также представляет на утверждение списки лучших футболистов по итогам сезона.