СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Давид Рунблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). "Динамо" проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.

Дебютный матч в составе "Динамо" провел 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, "Динамо" с девятью очками идет шестым.

В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский "Витязь", "Динамо" 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.

Результаты других матчей игрового дня: