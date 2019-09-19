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КХЛ
Обновлено 

СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Давид Рунблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). "Динамо" проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.

Дебютный матч в составе "Динамо" провел 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, "Динамо" с девятью очками идет шестым.

В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский "Витязь", "Динамо" 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4 ОТ;
  • "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск) - 2:5;
  • "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1;
  • "Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:4;
  • ЦСКА (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:0.​​​​​​
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА851001124-1113
2СКА851000219-1612
3Витязь740200122-1112
4Торпедо932000426-2410
5Сочи840010320-229
6Динамо Мск831010318-229
7Спартак920003422-247
8Локомотив630000317-196
9Динамо Мн721000419-216
10Динамо Р712000414-236
11Йокерит620001321-205
12Северсталь810101517-265
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист843100029-1716
2Авангард841001221-1911
3Трактор932001318-1711
3Ак Барс650000123-1310
5Салават Юлаев740010216-169
6Барыс740000313-128
7Сибирь730011216-168
8Нефтехимик830001419-207
9Куньлунь820101416-196
10Адмирал630000312-146
11Металлург Мг820010514-213
12Амур800003511-203
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