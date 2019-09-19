СКА обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Давид Рунблад (23-я минута) и Максим Карпов (38). "Динамо" проиграло СКА в восьмом домашнем матче подряд.
Дебютный матч в составе "Динамо" провел 21-летний вратарь Георгий Кузнецов.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав 12 очков, "Динамо" с девятью очками идет шестым.
В следующем матче СКА 22 сентября примет подольский "Витязь", "Динамо" 21 сентября также на своем льду сыграет с одноименным клубом из Риги.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:4 ОТ;
- "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск) - 2:5;
- "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1;
- "Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:4;
- ЦСКА (Москва) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:0.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|8
|5
|1
|0
|0
|1
|1
|24-11
|13
|2
|СКА
|8
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|19-16
|12
|3
|Витязь
|7
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|22-11
|12
|4
|Торпедо
|9
|3
|2
|0
|0
|0
|4
|26-24
|10
|5
|Сочи
|8
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|20-22
|9
|6
|Динамо Мск
|8
|3
|1
|0
|1
|0
|3
|18-22
|9
|7
|Спартак
|9
|2
|0
|0
|0
|3
|4
|22-24
|7
|8
|Локомотив
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-19
|6
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-21
|6
|10
|Динамо Р
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|14-23
|6
|11
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|12
|Северсталь
|8
|1
|0
|1
|0
|1
|5
|17-26
|5
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|8
|4
|3
|1
|0
|0
|0
|29-17
|16
|2
|Авангард
|8
|4
|1
|0
|0
|1
|2
|21-19
|11
|3
|Трактор
|9
|3
|2
|0
|0
|1
|3
|18-17
|11
|3
|Ак Барс
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|23-13
|10
|5
|Салават Юлаев
|7
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|16-16
|9
|6
|Барыс
|7
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|13-12
|8
|7
|Сибирь
|7
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|16-16
|8
|8
|Нефтехимик
|8
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|19-20
|7
|9
|Куньлунь
|8
|2
|0
|1
|0
|1
|4
|16-19
|6
|10
|Адмирал
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|12-14
|6
|11
|Металлург Мг
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|14-21
|3
|12
|Амур
|8
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|11-20
|3