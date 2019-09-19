"Арсенал" одержал крупную победу над "Айнтрахтом" в матче Лиги Европы

Голы в матче забили Джозеф Уиллок (38-я минута), Букайо Сака (85) и Давид Луис (88). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Айнтрахта" Доминик Кор. "Арсенал" и "Айнтрахт" выступают в группе F вместе с бельгийским "Стандардом" и португальской "Виторией", матч между которыми завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. В следующем туре, матчи которого пройдут 3 октября, состоятся встречи "Арсенал" - "Стандард" и "Витория" - "Айнтрахт".

Соперник "Краснодара", который в параллельном матче в гостях проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 0:4, по группе C испанский "Хетафе" на домашнем поле обыграл турецкий "Трабзонспор" со счетом 1:0. В следующем туре "Краснодар" примет "Хетафе", а "Трабзонспор" - "Базель".

В группе А кипрский АПОЭЛ дома проиграл люксембургскому "Дюделанжу" со счетом 3:4, при этом хозяева поля сумели отыграть по ходу встречи отставание в два мяча, забив три гола за четыре минуты, но не смогли удержать победный счет. В параллельном матче испанская "Севилья" на выезде обыграла азербайджанский "Карабах" (3:0). Во втором туре "Севилья" примет АПОЭЛ, а "Дюделанж" - "Карабах".

В группе B украинское "Динамо" (Киев) дома переиграло шведский "Мальмё" (1:0), а датский "Копенгаген" на домашнем поле победил швейцарский "Лугано" (1:0). В следующем туре "Мальмё" примет "Копенгаген", а "Лугано" - "Динамо".

Австрийский ЛАСК дома обыграл норвежский "Русенборг" (1:0) в матче группы D, в другой встрече голландский ПСВ на домашнем поле оказался сильнее португальского "Спортинга" (3:2). Во втором туре ЛАСК в гостях встретится со "Спортингом", а "Русенборг" примет ПСВ. В матче группы E шотландский "Селтик" на выезде сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1), а в параллельном матче румынский ЧФР на своем поле одержал волевую победу над итальянским "Лацио" (2:1). В следующем туре ЧФР на выезде сыграет с "Селтиком", а "Лацио" примет "Ренн".