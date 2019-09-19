Тренерский штаб "Краснодара" взял на себя вину за разгромное поражение в Лиге Европы

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев взял на себя вину за разгромное поражения в Лиге Европы от швейцарского "Базеля". Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции.

В четверг "Краснодар" в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы проиграл "Базелю" со счетом 0:5.

"Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя", - сказал он.

По словам специалиста, о недооценке соперника речи не идет. "Это же "Базель", который постоянно играет в еврокубках", - отметил он.

В следующем матче "Краснодар" сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России в Москве 22 сентября. "Сейчас главное - переключиться на ЦСКА, эта ошибка поможет лучше подготовится к воскресному матчу. А "Базель" нас ничем не удивил, мы удивили себя сами, мы могли тоже забивать, но не получилось", - сказал Матвеев.

Во втором туре Лиги Европы "Краснодар" дома сыграет с испанским "Хетафе" 3 октября.