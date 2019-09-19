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Лига Европы

Шалимов: "Базель" наказал "Краснодар" за ошибки, которые клубу прощают в РПЛ

По словам бывшего тренера "Краснодара", это поражение показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках
Игорь Шалимов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Игорь Шалимов
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Швейцарский "Базель" в первом матче группового этапа Лиги Европы использовал грубые ошибки "Краснодара", за которые команды Российской премьер-лиги (РПЛ) не наказывают краснодарский клуб. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.

В четверг "Краснодар" на выезде потерпел крупное поражение от "Базеля" со счетом 0:5.

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"Поражение "Краснодара" от "Базеля" показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках, - сказал Шалимов. - "Краснодар" грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается - его не наказывают. Я не сказал бы, что "Базель" владел каким-то преимуществом. Я не могу кого-то выделить у хозяев, затрудняюсь назвать того, кого мог бы купить один из топ-клубов России, заплатить даже, скажем, два миллиона [евро]".

"Команды, которые играют против "Краснодара" в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем "Базель". Дело в уверенности швейцарцев, они не выходили на эту игру с мыслью о том, что "Краснодар" находится на первом месте (в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками - прим. ТАСС). "Базель" играл спокойно, футболисты не думали, что "Краснодар" сильнее их", - заключил Шалимов.

В группе С "Краснодар" занимает последнюю строчку. Во втором туре 3 октября "Краснодар" примет испанский "Хетафе", а "Базель" на выезде встретится с турецким "Трабзонспором".

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