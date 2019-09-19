Шалимов: "Базель" наказал "Краснодар" за ошибки, которые клубу прощают в РПЛ

"Поражение "Краснодара" от "Базеля" показало разницу между уровнем игры в чемпионате России и еврокубках, - сказал Шалимов. - "Краснодар" грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается - его не наказывают. Я не сказал бы, что "Базель" владел каким-то преимуществом. Я не могу кого-то выделить у хозяев, затрудняюсь назвать того, кого мог бы купить один из топ-клубов России, заплатить даже, скажем, два миллиона [евро]".

"Команды, которые играют против "Краснодара" в нашем чемпионате, ничем не хуже, чем "Базель". Дело в уверенности швейцарцев, они не выходили на эту игру с мыслью о том, что "Краснодар" находится на первом месте (в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками - прим. ТАСС). "Базель" играл спокойно, футболисты не думали, что "Краснодар" сильнее их", - заключил Шалимов.

В группе С "Краснодар" занимает последнюю строчку. Во втором туре 3 октября "Краснодар" примет испанский "Хетафе", а "Базель" на выезде встретится с турецким "Трабзонспором".