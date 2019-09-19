Тренер "Базеля": могли забить еще больше мячей "Краснодару" в матче Лиги Европы

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 19 сентября. /ТАСС/. Футболисты швейцарского "Базеля" в матче с "Краснодаром" могли сделать счет более крупным. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Базеля" Марсель Коллер.

В четверг "Базель" в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы разгромил "Краснодар" со счетом 5:0.

"У "Краснодара" очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - сказал Коллер.

В следующем матче турнира "Базель" в гостях 3 октября сыграет с турецким "Трабзонспором".